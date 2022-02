Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebeszug gestoppt - Bundespolizei nimmt dreisten 15-Jährigen fest

Essen - Gelsenkirchen - Herten (ots)

Gestern Abend (15. Februar) wurden in kürzester Zeit drei Reisende am Essener Hauptbahnhof bestohlen. Anhand von schnellen und umfangreichen Ermittlungen, konnte der gleichgültig wirkende Tatverdächtige wenig später durch Bundespolizisten festgenommen werden.

Gegen 19 Uhr meldete eine 24-Jährige telefonisch der Bundespolizei den versuchten Diebstahl ihres Smartphones. Ein junger Mann habe beim Einstieg in eine S-Bahn versucht, ihr das Handy aus der Handtasche zu stehlen. Als die junge Italienerin dies bemerkte, lies der Dieb von seinem Vorhaben ab. Die Essener konnte aber noch ein Foto von dem Mann machen und dieses der Bundespolizei zusenden.

Währenddessen wurden zwei weitere Geschädigte von Diebstählen auf der Wache der Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof vorstellig. Einer 54-jährigen russischen Staatsbürgerin ist am Bahnhof Essen-West ihr Mobiltelefon entwendet worden. Ein 28-jähriger Hertener gab an, dass ein Unbekannter versucht habe, ihm an einem Bahnsteig des Essener Hauptbahnhofes sein Handy zu klauen. Dies konnte der deutsche Staatsbürger noch verhindern.

Die zugesandten Fotos des Täters und die Täterbeschreibung der weiteren Geschädigten stimmten weitestgehend überein. Bundespolizisten analysierten die Videoüberwachungsanlage des Essener Hauptbahnhof. Damit konnte die beschriebene Person ermittelt werden. Hier erkannten die Beamten, wie der mutmaßliche Dieb über die Betriebsgleise rannte, in einen Zug nach Gelsenkirchen stieg und sich dabei einer weiteren Personengruppe in verdächtiger Weise näherte.

Die Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof wurden alarmiert und erwarteten den besagten Zug. Am Bahnsteig konnten die Einsatzkräfte den randalierenden 15-jährigen Tatverdächtigen dabei beobachten, wie er noch versuchte seine Beute vor den Polizisten zu verstecken.

Bundespolizisten nahmen den algerischen Staatsangehörigen fest. Die Geschädigten erhielten wenig später ihr Eigentum zurück.

Auf der Wache der Bundespolizei wurden von dem sichtlich amüsierten Beschuldigten Fingerabdrücke und Fotos angefertigt. Die Beamten leiteten dann gegen den bestens bekannten, vollbärtigen 15-Jährigen mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

