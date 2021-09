Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallbeteiligter gesucht

Asbach (ots)

Am späten Montagabend kam es um 21:40 Uhr im Begegnungsverkehr in der Burgstraße in Asbach zu einem Verkehrsunfall. An einem Engpass berührten sich die jeweils linken Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Die Beteiligten hielten daraufhin an und stellten zunächst keine Beschädigungen fest. Ein Personalienaustausch fand nicht statt. Da eine Beteiligte im Nachgang eine Beschädigung an ihrem PKW feststellte, gab sie den Unfall bei der Polizei zu Protokoll.

Bei dem Unfallgegner handelt es sich um einen Mann, bei dessen Fahrzeug um einen SUV.

Der Unfallgegner, bzw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell