Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Am Samstag, 09. Juli 2022, gegen 05.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Straße Landwehr aufzubrechen. Der Versuch misslang. Die Täter konnten kein Diebesgut erlangen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigungen

Zwischen Freitag, 08. Juli 2022, 22.00 Uhr, und Samstag, 09. Juli 2022, 11.00 Uhr, kam es in der Fontanestraße zu zwei Sachbeschädigungen. An einem Wohnhaus wurden zwei Außenlampen zerstört. An einem weiteren Wohnhaus wurde ein Briefkasten von der Hauswand herausgerissen und ebenfalls zerstört. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 180 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Lastrup / Suhle - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Samstag, 09. Juli 2022, gegen 06.55 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Hemmelter Straße Ecke Auf dem Sande zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen beabsichtigte von der Hemmelter Straße nach links in die Straße Auf dem Sande abzubiegen. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup beabsichtigte den PKW des 38-Jährigen zu überholen. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. In der Folge kamen beide PKW von der Fahrbahn ab. Ein PKW kam in einem Graben zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide PKW-Fahrer leicht verletzt. An beiden PKW entstanden erhebliche Sachschäden. Beide PKW wurden abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell