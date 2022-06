Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt vom 24.04.2022 bis 26.06.2022

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Fahren unter Drogeneinfluss

Lebenstedt; Schäferkamp, 25.06.2022, 10:04 Uhr

Eine aufmerksame Funkstreifenwagenbesatzung kann einen 32-jährigen männlichen Fahrzeugführer innerhalb einer Verkehrskontrolle anhalten und kontrollieren. Dabei ergeben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelmissbrauch. Dieser Verdacht bestätigt sich, als ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf THC reagiert. Ebenfalls kann eine Alkoholbeeinflussung mit 0,13 Promille festgestellt werden. Folglich wird dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Sachbeschädigung an Pkw

Lebenstedt; Schäferkamp, 10.06.2022, 20:15 Uhr bis 25.06.2022, 10:10 Uhr

Durch einen bislang unbekannten Täter wird ein am Straßenrand abgestellter Pkw mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Weiterhin wird ein Reifen zerstochen. Es entsteht eine Schadenshöhe von ca. 15.000 EUR. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen können an die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, unter der Telefonnr.: 05341 / 1897-0, gerichtet werden.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Üfingen; Hauptstr., 25.06.2022, 16:30 Uhr

Zum einem Verkehrsunfall kommt es, als ein Fahrzeugführer (m/65) eines Pkw, vermutlich aufgrund unaufmerksamen Verhaltens, von rechts von der Fahrbahn abkommt und gegen ein Brückengeländer fährt. Durch den Zusammenstoß wird er leicht verletzt. Zur Verkehrsunfallaufnahme muss die Berufsfeuerwehr hinzugezogen werden sowie die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Eine Beeinträchtigung der Brückenstatik liegt bisher nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt ca. 23.000 EUR.

Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten

Lesse; Schützenplatz, 26.06.2022, 00:26 Uhr

Infolge von Streitigkeiten kommt es zu einer größeren körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens 7 Personen auf dem Schützenfest in Lesse. Drei Beteiligte Personen werden hierbei leicht verletzt. Die hinzukommenden Polizeikräfte können die Parteien trennen und weitere Auseinandersetzungen verhindern. Hinweise zu möglichen sachverhaltsrelevanten Hinweisen können an die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, unter der Telefonnr.: 05341 / 1897-0, gerichtet werden.

Weitere Einsatzlagen zur Nachtzeit

Neben den sonstigen polizeilichen Einsatzlagen ist zusammenfassend ein erhöhtes Aufkommen an Personengruppen im gesamten Stadtgebiet in den Abend-/Nachtstunden festzustellen. Grund dafür sind vermutlich die sommerlichen Temperaturen. Hieraus resultiert eine Vielzahl an Meldungen wegen ruhestörendem Lärm oder Streitigkeiten. Beispielhaft ist hierbei zu erwähnen, dass in einem Zeitraum von ca. 2 ½ Std. ca. 20 Meldungen allein aufgrund von Ruhestörungen bei der Polizei eingingen. Die Einsatzlagen können letztlich alle priorisiert bewältigt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell