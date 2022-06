Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 25. Juni 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl aus Pkw

Freitag, 24.06.2022, 15:45 Uhr bis 19:15 Uhr

In der Straße Neuer Weg 28a auf dem Parkplatz des dortigen Edeka wurde durch unbekannte Täter aus einem auf einem Parkplatz abgestellten Pkw die im Fahrzeug befindliche Geldbörse entwendet. Die Geldbörse wurde zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Polizeirevier in Wolfenbüttel abgegeben, allerdings fehlten die Ec-Karte und 260 Euro Bargeld. Hinweise zum möglichen Täter bitte an: 05331-9330.

Wolfenbüttel: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Freitag, 24.06.2022, 08:00 Uhr bis 24.06.2022, 18:30 Uhr

In der oben angegebenen Zeit kam es auf dem Parkplatz Hinter der Bahn nördlich des Hagebauzentrums zu einem Verkehrsunfall. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seine Personalien anzugeben. Der beschädigte Pkw weist Beschädigungen an dem vorderen Stoßfänger auf. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise an 05331-9330

Remlingen-Semmenstedt: Diebstahl aus Freibadkiosk

Donnerstag, 23.06.2022, 22:00 Uhr bis 24.06.2022, 10:00 Uhr

Aus dem Kiosk des Freibads wurden diverse Süßigkeiten und 70 Euro Bargeld entwendet. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Hinweise an Tel. 05336-929140, PSt Remlingen.

Wolfenbüttel: Fund einer Spielzeugpistole in der Oker

Freitag, 24.06.2022, 18:30 Uhr

Eine Passantin stellt in der Oker, Kommißstraße, eine augenscheinliche Schusswaffe fest. Die Waffe wurde aus der Oker gefischt. Es handelte sich um eine Spielzeugpistole aus Plastik.

Im Auftrag,

Kahla, POK 'in

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell