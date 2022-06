POL-SZ: Betrunkener Fahrzeugführer überschlägt sich mit seinem PKW

Peine (ots) - Ermittlungserfolge nach gefährlicher Körperverletzung Bereits am 05.05.2022 kam es am Bahnhof in Peine zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 19-jährigen Mannes. Nachdem er mit dem Zug am Bahnhof ankam, ist er von mehreren männlichen Personen, die sich ebenfalls in dem Zug ...

mehr