Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 24.06.2022:

Peine (ots)

Ermittlungserfolge nach gefährlicher Körperverletzung Bereits am 05.05.2022 kam es am Bahnhof in Peine zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 19-jährigen Mannes. Nachdem er mit dem Zug am Bahnhof ankam, ist er von mehreren männlichen Personen, die sich ebenfalls in dem Zug befanden, angegriffen worden. Diese verletzten den 19- jährigen durch Schläge und Tritte so schwer, dass er einige Tage im Krankenhaus verbringen musste. Nach intensiver Ermittlungsarbeit konnten insgesamt fünf Beschuldigte ermittelt werden. Dabei handelt es sich um Jugendliche im Alter von 14 -17 Jahren. Am Morgen des 23.06. sind auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hildesheim Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Hildesheim bei den Personen umgesetzt worden. Diese Durchsuchungen führten zum Auffinden weiterer Beweismittel, deren Auswertung Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist.

