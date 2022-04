Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Ostermontag kam es gegen 17:00 Uhr in der Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem noch unbekanntem Kind, das auf einem Fahrrad unterwegs war, und einem Audi. Der 40 Jahre alte Audi-Fahrer sei in Richtung Freiberg am Neckar unterwegs gewesen, als auf Höhe der Kreuzung mit der Gustav-Rau-Straße und der Buchstraße plötzlich von rechts zwei Jungen auf ihren Fahrrädern unvermittelt auf die Fahrbahn gefahren seien. Einer der beiden etwa 12 bis 13 Jahre alten Jungen sei hierbei mit dem Heck des Audi kollidiert. Der 40-Jährige habe sich vergewissert, dass es den Kindern, die wohl kaum Deutsch sprachen, gut geht. Die Kinder fuhren anschließend weiter, während der Audi-Fahrer die Polizei verständigte. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht nun die beiden betroffenen Jungen sowie Zeugen des Vorfalls.

