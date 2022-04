Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: 29-Jährige kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen musste eine 29-jährige Peugeot-Fahrerin am Montagabend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 17:30 Uhr zwischen Freiberg am Neckar und Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 29-Jährige war auf der Landesstraße 1138 in Richtung Ludwigsburg unterwegs, als sie kurz vor der Minigolfanlage nach links über die Gegenspur von der Fahrbahn abkam und in einem Gebüsch stehenblieb. Der 32 Jahre alte Beifahrer blieb unverletzt. An dem Peugeot, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 18:40 Uhr komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.

