Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Einbruch in Turnhalle

Odenthal (ots)

Am Dienstag 30.11.2021 gegen 12:30 Uhr bemerkte der Hausmeister einer Grundschule auf der Bergisch Gladbacher Straße in Odenthal einen Einbruch in die dortige Turnhalle, in der er zuletzt gegen 08:45 Uhr gewesen ist, allerdings nichts Verdächtiges feststellen konnte.

An der auf der rechten Seite befindlichen Fluchttür waren mehrere Hebelspuren zu erkennen. Im Inneren der Turnhalle wurden mehrere Schränke geöffnet und zwei Spinde aufgebrochen. Des Weiteren entleerten die Täter einen Feuerlöscher in der Turnhalle und den umliegenden Räumen.

Aussagen zu möglicherweise entwendeten Gegenständen konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getroffen werden. Die Polizei hat eine Spurensicherung veranlasst. Der Gesamtschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell