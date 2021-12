Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Smart Cabrio entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (30.11.) gegen 04:50 Uhr bemerkten Mitarbeiter den Diebstahl eines Smart fortwo Cabrios mit dem Kennzeichen GM-RB 90. Am Vortag gegen 16:15 Uhr wurde dieser verschlossen auf einem durch Zaun und Rolltor abgesicherten Gelände auf der Straße Am Böttcherberg in Frankenforst abgestellt.

Bei dem zum Tatzeitpunkt vollbetankten Fahrzeug handelt es sich um einen Original BRAVUS Umbau mit Originalmotor. Die Außenfarbe ist Perlmuttweiß mit einem schwarzen Cabrio-Stoffverdeck. Zudem sind am Pkw aktuell Winterreifen mit schwarzen Felgen angebracht. Der Wert des Fahrzeugs wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Anhand einer ersten Sichtung der Videoüberwachung dürfte die Tat gegen 21:34 Uhr passiert sein.

Aufgrund möglicher Aufbruchspuren am Rolltor wurde der Tatortdienst angefordert. Die Fahrzeugschlüssel und die Videoaufnahmen wurden durch die Polizei sichergestellt. Der Smart wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell