POL-LB: Markgröningen - Unterriexingen: Anhänger in der Enz versenkt und zwei PKW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.700 Euro, als sie in der Nacht von Sonntag auf Montag in Unterriexingen nahe des Sportplatzes einen Fahrzeuganhänger in der Enz versenkten und zwei geparkte Fahrzeuge beschädigten. Ein Zeuge stellte den Anhänger am Montagmorgen neben der Fußgängerbrücke, die in der Verlängerung der Jahnstraße über die Enz führt, fest. Zur Bergung musste ein Abschleppunternehmen anrücken. Zudem beschädigten die Unbekannten einen Opel und einen Fiat, die am Sportplatz geparkt waren. Es wurden Antennen, Außenspiegel und Scheibenwischer abgerissen. Der Polizeiposten Markgröningen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sich unter der Tel. 07145 9327-0 melden können.

