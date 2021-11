PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Frontalzusammenstoß auf der L3270 zwischen Usingen und Eschbach

Usingen (ots)

Unfallort: L3270 zwischen Usingen und Eschbach Unfallzeitpunkt: Sonntag, 07.11.2021, 14:33 Uhr

Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW mit zwei verletzten Personen. Der Verursacher war wahrscheinlich alkoholisiert.

Auf der L3270 zwischen Usingen und Eschbach hat sich am Sonntag, den 07.11.2021, gegen 14:33 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 18 Jahre alter Usinger fuhr mit einem schwarzen 3er BMW von Eschbach nach Usingen. Entgegen kam ihm ein 64 Jahre alter Usinger in einem Renault Captur. Aufgrund der im Raum stehenden Alkoholisierung des 18 Jahre alten Usingers und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam dieser im Kurvenbereich in den Gegenverkehr und beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Hierbei kam auch der Rettungshubschrauber zum Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 20.000 EUR geschätzt. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe genommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die L3270 bis 16:10 Uhr komplett gesperrt werden.

Gefertigt: Müller, PHK

