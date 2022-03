Polizei Paderborn

POL-PB: Fahndung nach Geldautomaten-Sprengern

Bad Wünnenberg/Diemelstadt-Rhoden (ots)

(mb) Die Polizei Korbach fahndet seit Freitag nach den Tätern einer nächtlichen Geldautomaten-Sprengung in Diemelstadt-Rhoden (Landkreis Waldeck-Frankenberg). Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug der Täter wurde am Freitagmorgen in einem Waldstück am Kirchenfeldweg in Bad Wünnenberg-Fürstenberg (Kreis Paderborn) entdeckt und von der Polizei sichergestellt. Die Fahndungsmeldung mit Zeugenaufruf der Polizei Korbach ist hier eingestellt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5176124

