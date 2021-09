Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auffahrunfall bei Einfahrt in den Kreisverkehr +++ Insassen flüchten aus Unfall-Pkw +++ Vorfahrt missachtet

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/A27. Am Montag, den 20.09.2021, ereignete sich am Kreisverkehr der A27 ein Auffahrunfall. Ein 53-Jähriger aus Rheinland-Pfalz und eine 19-Jährige aus Nordrhein-Westfalen wollten nacheinander in den Kreisverkehr einfahren. Als der 53-Jährige mit seinem Opel vor der Einfahrt in den Kreisverkehr verkehrsbedingt warten musste, fuhr die 19-Jährige aus Unachtsamkeit mit einem Mercedes Sprinter auf den Opel auf. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

--------------

Hagen im Bremischen. Am Montag, den 20.09.2021, ereignete sich gegen 19:10 Uhr auf der L135 zwischen den Abzweigungen der L134 in Richtung Bramstedt und der K45 in Richtung Lunestedt ein Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 37-jähriger Hagener befuhr die L135 mit seinem BMW. Er wurde von einem schwarzen VW Golf überholt und während des Überholmanövers seitlich im Heckbereich touchiert. Der 37-jährige BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw des Unfallverursachers blieb mit defektem Rad im Grünstreifen stehen. Die beiden Insassen des Golfs flüchteten anschließend vom Unfallort in ein angrenzendes Maisfeld. Trotz sofort eingeleiteter intensiver Suchmaßnahmen mit Unterstützung der Feuerwehr Dorum und angeforderten Diensthunden konnten die Personen nicht aufgefunden werden. Die Suchmaßnahmen dauerten bis 22:30 Uhr an. Das Polizeikommissariat Schiffdorf bittet Zeugen, die Personen in der Nähe des Unfallortes zu der genannten Zeit gesehen haben, sich unter Telefon 04706 948-0 zu melden.

--------------

Geestland. Am Montag, den 20.09.2021 ereignete sich gegen 13:40 Uhr auf der Wurster Landstraße an der Einmündung der Alten Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 23-jähriger Bremerhavener bog mit seinem BMW in die Wurster Landstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 30-jährigen Bremerhavenerin. In der Folge kam es zu Kollision mit dem Skoda, die Bremerhavenerin klagte anschließend über Schmerzen im Nackenbereich. Die Bestellung eines Rettungswagens war jedoch nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, der entstandene Sachschaden an beiden Pkw wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell