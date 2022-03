POL-PB: Einbrecher hebeln Terassentür auf

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (vh) Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am frühen Samstagmorgen in der Schloßstraße in Schloß Neuhaus ein Pkw in Brand. Ein Anwohner bemerkte gegen 02:50 Uhr den brennenden BMW auf dem Hinterhof eines Wohnhauses. Das Feuer ließ einige Scheiben der angrenzenden Gebäude platzen, sowie diverse Mülltonnen und eine Jalousie schmelzen. Die Gebäudewand eines Fachwerkhauses wurde stark verrußt. Nach den Löscharbeiten durch die ...

mehr