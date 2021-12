Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Kupferkabeln auf einem Firmengelände +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Montag, 13. Dezember 2021, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 14. Dezember 2021, 9:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter hunderte Meter Kupferkabel von einem Firmengelände in der Annenheider Straße in Delmenhorst.

Die Kabel waren an Kränen montiert, welche auf dem Firmengelände abgestellt waren. Die Täter haben die Kabel zuvor durchtrennt.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell