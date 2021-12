Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Hude gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. Dezember 2021, ereignete sich gegen 7:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kirchstraße in Hude.

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr den dortigen, einspurigen Baustellenbereich aus Wüsting kommend in Richtung Hude. Beim Vorbeifahren touchierte der Lkw einen in entgegengesetzte Fahrtrichtung, vor der Baustellenampel befindlichen, grauen Audi. Die Ampel zeigte für den Verkehr in Richtung Wüsting Rotlicht, sodass die 44-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Hude warten musste.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von dem Unfallort. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Nach Aussage der 44-Jährigen hatte der Lkw das Kennzeichenfragment "VEC-" und große Betonteile geladen.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen. Hinweise werden von der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegengenommen.

