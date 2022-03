POL-PDPS: Sachbeschädigung an Wohnwagen

Zweibrücken (ots) - An einem weißen VW Polo, welcher in der Canadastraße abgestellt war, wurde in Nacht zu Mittwoch, dem 16.03.2022 die Heckscheibe zertrümmert. Der Schaden wurde durch den Eigentümer am Mittwochmorgen um 10:00 Uhr festgestellt. Schadenshöhe ca. 500EUR|pizw Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: 06332-976-0 www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Pirmasens Pressestelle Telefon: 06331-520-0 ...

