Den Gegenverkehr gefährdete am Samstag bei Giengen ein 65-Jähriger Autofahrer.

Der 65-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr von Herbrechtingen in Richtung Hausen. An der Abzweigung zur Autobahn ordnete sich der Mercedes Fahrer auf dem Abbiegestreifen nach links ein. Ein 38-Jähriger kam mit seinem VW entgegen. Der Mercedes Fahrer bog nach links ab und achtete nicht auf den Vorrang des entgegenkommenden VW. Der musste eine Vollbremsung machen. Dabei touchierte der VW die Leitplanke und beschädigte sein Auto. Verletzt wurde niemand. Der 65-Jährige hielt wohl kurz an und fuhr dann weiter. Der konnte mittlerweile als Fahrer ermittelt werden.

