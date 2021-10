Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Haltende Autos übersehen

Drei Autos waren am Sonntag bei einem Unfall in Blaustein beteiligt.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr in der Ulmer Straße. Die 22-jährige Mercedes Fahrerin übersah dort an einer roten Ampel haltende Autos. Sie fuhr dem Skoda einer 52-Jährigen nahezu ungebremst in das Heck. Durch den Aufprall schob es den Skoda auf einen vorausstehenden Tesla eines 66-Jährigen. Durch den Unfall erlitten zwei Kleinkinder im Mercedes und Skoda leichte Verletzungen. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Skoda und Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

