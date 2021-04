Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer kollidieren miteinander - ein Leichtverletzter -

Hamm-Heessen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwoch, den 31. März, um 16.20 Uhr auf der Fährstraße, in Höhe Lippebrücke. Ein 21-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg der Fährstraße in südliche Richtung. Ihm entgegen kam ein 40-jähriger Radler. In Höhe Zufahrt zur Lippebrücke und dortigem Parkplatz stießen die beiden Radfahrer auf dem Radweg frontal zusammen. Der 40-jährige Radfahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Hammer Krankenhaus verbracht. Dort wurde er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. (av)

