Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt (13.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein leicht verletzter Radfahrer und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 7.30 Uhr auf der Wieselsbergstraße. Ein 51-jähriger Ford Focus Fahrer bog, von der Abfahrt der Bundesstraße 33 kommend, nach rechts auf die Wieselsbergstraße ab. Dabei übersah er einen 54-jährigen Radfahrer, der von rechts auf einem Radweg angefahren kam. Beim Aufprall auf das Auto zog sich der Radfahrer, der einen Schutzhelm trug, leichte Verletzungen am Bein zu. Er musste jedoch nicht in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell