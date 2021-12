Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt (13.12.2021)

Schönwald (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Autofahrerin bei einem Unfall am Montag gegen 18 Uhr auf der Kreuzung der Straßen "Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße / Belchenstraße". Ein 32-jähriger Ford Transit Fahrer missachtete die Vorfahrt einer 56-Jährigen, die mit einem Nissan Micra auf der Belchenstraße fuhr. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu, die jedoch die Verständigung eines Rettungsdienstes nicht erforderlich machten. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

