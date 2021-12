Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Einbruch in Tankstellenareal - Polizei bittet um Hinweise (11.12.2021)

Trossingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in eine Garage auf einem Tankstellengelände in der Ernst-Haller-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang, indem sie das Garagentor aufbrachen. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können oder in besagter Nacht Verdächtiges im Bereich der Ernst-Haller-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen (Tel. 07425 3386-6) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell