Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, K5945) Gegen Leitplanke gefahren (11.12.2021)

Neuhausen ob Eck, K5945 (ots)

Am vergangenen Samstag ist ein Autofahrer gegen 14.15 Uhr auf der K5945 aus ungeklärter Ursache mit seinem BMW nach rechts von der Straße abgekommen. Der 53-Jährige war zwischen Neuhausen ob Eck und dem Altental unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts ins unbefestigte Seitenbankett geriet. Er lenkte sein Fahrzeug daraufhin ruckartig nach links, übersteuerte und fuhr mit der Fahrzeugfront auf die linke Schutzplanke auf. An seinem BMW entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro. Auch die Leitplanke wurde in bislang unbekannter Höhe beschädigt. Der Mann blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell