POL-KN: (Tuttlingen) Gegen geparkten Mini gefahren - Zeugen gesucht (10.12 - 11.12.2021)

Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Freitag, 10. Dezember gegen 19 Uhr und Samstag, 11. Dezember gegen 10 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Stockacher Straße gegen einen Mini gefahren, der auf Höhe der Hausnummer 55 abgestellt war. Dem Schadensbild zu urteilen war der Unbekannte stadteinwärts in der Stockacher Straße unterwegs und fuhr gegen den hinteren linken Kotflügel sowie Seitenspiegel des Mini. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0. zu melden. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte Beschädigungen an der Front bzw. der vorderen rechten Seite aufweisen.

