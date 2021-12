Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Schmierfink besprüht Baustelleneinrichtung

Oberndorf (ots)

Am letzten Wochenende sind von einem Unbekannten in der Neckarstraße nahe der Einmündung zur Rosenfelder Straße mehrere Gegenstände einer Baustelle mit Farbe besprüht worden. Ein Mitarbeiter stellte am Montagmorgen zahlreiche Graffitis auf Baustellenfahrzeugen, Schildern und anderen Einrichtungen fest und informierte die Polizei. Wer für die Schmierereien in Frage kommt und wie hoch der dadurch entstandene Schaden taxiert wird, ist für die Beamten noch unklar. Die Polizei Oberndorf bittet um Hinweise unter Telefon 07423 81010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell