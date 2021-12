Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. Konstanz) Betriebserlaubnis am Auto erloschen (11.12.2021)

Singen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen ist der Audi eines 33-jährigen Fahrers, der am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in der Waldeckstraße unterwegs war. Am Auto waren andere Federn, Stoßdämpfer, Spurplatten und Sonderräder angebracht. Für die eingebauten Teile konnten kein Gutachten vorgezeigt werden, zum Teil waren diese mit anderen Sonderrädern eingetragen. Die montierten Sonderräder waren nicht begutachtet worden. Der 33-Jährige muss nun mit einem Bußgeld wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis rechnen und seinen Audi in einen verkehrstauglichen Zustand versetzen.

