Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher im Gewerbegebiet unterwegs (13.12.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Mehrere Einbrüche haben Unbekannte über das Wochenende im Gewerbegebiet Bad Dürrheim begangen (wir berichteten). Jetzt haben sich noch weitere Geschädigte gemeldet und mittlerweile verzeichnet die Polizei fünf Einbrüche und Einbruchsversuche in verschiedene Bürogebäude in der Carl-Zeiss- und Siemensstraße, wobei sich die Täter durch Aufhebeln und Einschlagen von Fensterscheiben zutritt verschafften. Über die genaue Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor, aber allein der Sachschaden durch die Beschädigungen an den Gebäuden und Fenstern dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Polizei sucht Zeugen, denen möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die Angaben zu sonstigen verdächtigen Vorfällen machen können. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, in Verbindung zu setzen.

