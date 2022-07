Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 09-10.0722

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Sachbeschädigung und Diebstahl

Am 09.07.22 kam es gegen 01:30 Uhr in der Benediktinerstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und beschädigten mehrere hinter dem Haus liegende Gegenstände. Anschließend wurde ein dort stehendes Fahrrad entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne (04442-808460) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Versuchter Raub

Am Samstag dem 09.07.22 gegen 15:15 Uhr kam es in Vechta in der Eichendorffstraße zu einem versuchten Raub. Ein 17-jähriger aus Goldenstedt wurde auf offener Straße von insgesamt vier Tätern angesprochen. Der junge Mann wurde kurz darauf von den unbekannten Personen geschlagen und dabei leicht verletzt. Erbeuten konnten die Täter nichts und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen eilten dem Opfer zu Hilfe. Personen, die weitere sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Vechta 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Bahnhofstraße in Lohne zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt. Über eine Schiebetür gelangten unbekannte Täter in den Verkaufsvorraum. Über den Umfang des Diebesgutes konnten noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand erhebliche Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzen.

Lohne /Kroge - 2 Diebstähle aus Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es sowohl in der Kroger Straße, als auch in der Habelschwerdter Straße zu Einbrüchen in Pkw. Unbekannte Täter zerschlugen jeweils die Scheiben der Beifahrertüren der Pkw und entwendeten Geldbörsen, die im Auto abgelegt waren. Mögliche Zeugen, die zu den Vorfällen Angaben machen könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne zu melden.

Vechta, Diebstahl aus Pkw

Am Samstage dem 09.07.22 in der Zeit zwischen 18:10 Uhr und 18:25 Uhr kam es in der Zitadelle zu einem Einbruch in einen Pkw. Ein unbekannter Täter warf die Scheibe eines Pkw ein und entwendete aus diesem eine Handtasche. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Lohne - Diebstahl von hochwertigen Pkw-Reifen Im Tatzeitraum vom 10.07.2022, 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter vier Pkw-Reifen samt hochwertiger Alufelgen von einem Pkw, der auf dem Hof eines Autohandels im Fladderweg in Lohne ausgestellt war. Da der Pkw direkt an der Dinklager Straße gut sichtbar hinter einer Umzäunung stand, erhofft sich die Polizei, dass aufmerksame Zeugen etwas beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne (04442-808460) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell