Ehrliche Kinder geben Geld bei der Polizei ab

Am Freitagnachmittag, 7. Januar 2022, fanden drei Brüder im Alter von 8, 9 und 10 Jahren einen größeren Geldschein auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Lübeck. Da sie aus Bad Schwartau kommen, haben sie diesen beim dortigen Polizeirevier abgegeben. Dieses Vorgehen der drei Kinder wurde von Seiten der Polizei Bad Schwartau ausdrücklich gelobt.

An dieser Stelle weist die Polizei darauf hin, dass gefundene Gegenstände, grundsätzlich dem Fundbüro oder der Polizei zu melden und, wenn man sie nicht selbst verwahren kann, auch zu übergeben sind. Ansonsten könnte man sich wegen einer Unterschlagung strafbar machen. In diesem Fall haben die Jungs also richtig gehandelt.

Der oder die nachweisliche Eigentümer/in dieses Geldscheines kann sich persönlich bei der Polizei in Bad Schwartau melden.

