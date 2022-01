Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt i.H. // Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruch in Neustädter Supermarkt

Lübeck (ots)

In der vergangenen Freitagnacht (07./08.01.) wurde durch einen Sicherheitsdienst die Alarmauslösung in einem Neustädter Supermarkt gemeldet. Bei der sofortigen Überprüfung des Marktes durch die eingesetzten Streifenwagen bestätigte sich ein Einbruch. Tatverdächtige Personen konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei in Neustadt bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 01.40 Uhr meldete ein Sicherheitsunternehmen der Polizei, dass ein Einbruchalarm im FAMILA-Einkaufsmarkt in Neustadt ausgelöst worden sei. Die ersten eingesetzten Streifenwagen konnten einen Einbruch in den Markt im Rettiner Weg schnell bestätigen. Eine anschließende Absuche des Gebäudes und eine Fahndung in Tatortnähe führte nicht zum Antreffen von verdächtigen Personen.

Der oder die Einbrecher entwendeten eine größere Anzahl von Smartphones. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Neustadt hat die Ermittlungen zu diesem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen um bittet um Zeugenhinweise. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Famila Marktes beobachtet hat oder aber anderweitige Angaben zum Einbruch machen kann, wird geben, sich unter der Telefonnummer 04561/615-0 oder unter neustadt.kpst@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

