Polizeidirektion Lübeck

Ostholstein - Ratekau

Wer klaut große Mengen Holzbohlen?

Lübeck

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 29.12.2021, 00:00 Uhr und Montag, dem 3. Januar 2022, ebenfalls um Mitternacht, kam es in Ratekau zum Diebstahl von 50 Holzbrettern. Zeugen gesucht.

Die drei Meter langen und 20 Zentimeter breiten Bohlen waren in einer von der Eutiner Straße in Ratekau abgehenden Baustraße in den Landesforsten an insgesamt zehn Bäumen zum Schutz vor Bauarbeiten angebracht. 50 davon wurden im benannten Zeitraum entwendet. Zum Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Die Polizeistation Ratekau fragt dazu: Wer kann Hinweise zu einem Abtransport mittels Klein-LKW/Pritsche/Pick Up rund um den Jahreswechsel machen? Wer hat vielleicht ein Ausladen der Bretter in seiner Nachbarschaft beobachtet. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr bei der Polizeistation Ratekau unter der Telefonnummer 04504 - 70 8888 0 zu melden.

