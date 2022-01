Polizeidirektion Lübeck

Fahrzeug nimmt unfreiwillig Abkürzung über den Kreisverkehr

Lübeck (ots)

Am Donnerstagvormittag, 6. Januar 2022, befuhr ein 61-jähriger Lübecker die Kreisstraße 13. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er die Verkehrsführung und fuhr geradeaus auf die Grünfläche des Verteilerkreises Steinrade und kam dort an einem Baum zum Stehen. Er verletzte sich dabei leicht.

Kurz nach 09:00 Uhr morgens befand sich der Lübecker mit seinem PKW Ford Focus auf der Kreisstraße 13 von Stockelsdorf kommend in Richtung Steinrade. Als er auf den Verteilerkreis zukam, übersah er diesen aufgrund der gerade aufgehenden Sonne. Der Fahrzeugführer lenkte sein Fahrzeug unfreiwillig mittig auf den Verteilerkreis. Dabei überfuhr er zunächst ein Verkehrszeichen und prallte anschließend auf der Grünfläche gegen einen Baum. Der Lübecker verletzte sich dabei leicht, musste nach kurzer Begutachtung durch eine RTW-Besatzung aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand an Fahrzeug und Grünfläche ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

