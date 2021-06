Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210609-1: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kerpen (ots)

Die Polizei sucht nach einer flüchtigen Autofahrerin und Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft fahndet nach einer älteren Dame mit weißem Haar. Sie soll am Dienstag (8. Juni) gegen 14 Uhr mit einem weißen Kleinwagen auf der Bahnhofstraße in Horrem an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein.

Die bislang unbekannte Autofahrerin fuhr nach Zeugenangaben auf der Bahnhofstraße in Richtung Josef-Bitschnau-Straße. An einem Kreisverkehr am Busbahnhof Horrem, stieß das Auto der Gesuchten mit einem 16-Jährigen zusammen. Der Jugendliche kreuzte zu diesem Zeitpunkt an einem Fußgängerüberweg mit seinem E-Scooter die Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß stürzte er und verletzte sich leicht. Die Unfallbeteiligte fuhr mit ihrem Auto derweil in Richtung Josef-Bitschnau-Straße davon.

Die Autofahrerin soll nach Angaben des Jugendlichen und eines weiteren Zeugen 60 bis 80 Jahre alt gewesen sein und eine Brille tragen. Außerdem habe sie glattes weißes Haar und ein weißes T-Shirt mit Knöpfen getragen. Bei dem genutzten Auto soll es sich um einen weißen Kleinwagen handeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariat zu wenden.

Rettungskräfte brachten den Jugendlichen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus, während Polizisten die Eltern des Jungen informierten und für die Sicherung des E-Scooters sorgten. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell