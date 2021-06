Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210608-5: Historischer Bombenfund in der Brühler Innenstadt

Brühl (ots)

Bei Grabungen auf einem Grundstück in der Kölnstraße fanden die Bewohner eine Kanonenkugel aus der Kaiserzeit.

Die Zeugen meldeten ihren ungewöhnlichen Fund am Sonntagabend (6. Juni) um 18.45 Uhr. Auf einem Schutthaufen lag eine Kugel mit einem Gewicht von etwa 3 bis 4 Kilogramm. Der Bereich ist von Polizisten weiträumig abgesperrt worden. Nach Aussage des Kampfmittelräumdienstes handelt es sich bei dem Fund um eine mit Schwarzpulver gefüllte Kanonenkugel aus der Kaiserzeit. Die Fachleute entschärften die Kugel und kümmerten sich um die fachgerechte Entsorgung. Die Bewohner konnten gegen 20.30 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen. Keine alltägliche Sache, so waren sich alle Beteiligten einig. (bm)

