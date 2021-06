Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210608-3: Müllentsorgung angezeigt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Polizei liegen zwei Anzeigen vor, in denen die illegale Entsorgung von Altreifen und von Müll beschrieben wird. In einem Fall hat die Polizei konkrete Hinweise auf den Verursacher.

Polizisten erhielten am Montagabend (7. Juni) gegen 17.20 Uhr den Einsatz zu mehreren entsorgten Altreifen auf einem Grünstreifen entlang der Bundesstraße 265 im Bereich Alt-Hürth (siehe Bild). Die Beamten setzten die Stadt Hürth in Kenntnis, fertigten Lichtbilder und eine entsprechenden Anzeige gegen Unbekannt. Der Tatzeitraum ist unbekannt.

Am Folgetag (08. Juni) sah ein Zeuge gegen 6 Uhr morgens einen Wagen mit Anhänger in der Camphausenstraße/Am Weiher in Königsdorf. Der Fahrer des Wagens befuhr dort einen Feldweg und lud den mit Müll beladenen Anhänger ab. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Wagens merken und informierte die Polizeileitstelle. Hier dauern die Ermittlungen an.

Diese Umweltdelikte hätten vermieden werden können, wenn die Verursacher ihren Müll fachgerecht in einem Entsorgungsbetrieb abgegeben hätten. Das erhobene Ordnungsgeld wird im Falle der erfolgreichen Ermittlungen die Verantwortlichen empfindlich treffen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Altreifen in Hürth von einem Transporter oder einem LKW abgeladen worden sind. Daher hoffen die Ermittler auf den einen oder anderen Zeugen, der Angaben zur Tat machen kann. Diese Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (bm)

