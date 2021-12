Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Oer-Erkenschwick: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Oer-Erkenschwick

Am Hübelkamp verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Sachschaden an einem anderen Auto und entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Die Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch, in der Zeit von 5 Uhr bis 15 Uhr. Beschädigt wurde das Heck eines auf einem Parkplatz stehenden Mercedes-Benz.

Recklinghausen

Um 10.40 Uhr des heutigen Tages verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Schaden an einem geparkten Wagen und flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Er fuhr auf der Bromberger Straße und touchierte dabei den Außenspiegel eines geparkten Hyundai i20 (rot).

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

