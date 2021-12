Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Görkenstraße sind unbekannte Täter am Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter kletterten auf den Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten dann die Balkontür auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten diversen Schmuck.

Dorsten:

In der Nacht auf Donnerstag wurde an der Kurt-Schumacher-Straße in einen Container eingebrochen, der als Corona-Testzentrum genutzt wird. Der Tatzeitraum muss zwischen 1.15 Uhr und 5.15 Uhr liegen. Der oder die unbekannten Täter hatte(n) eine Tür zum Container aufgebrochen und das Innere durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein Laptop, Bargeld und eine Kabeltrommel gestohlen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Herten:

Auf dem Habichtweg wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein grauer BMW X-Drive gestohlen. Der Wagen mit RE-Kennzeichen wurde zuletzt gegen 20 Uhr gesehen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auf der Meraner Straße wurde heute Vormittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein Zeuge konnte gegen 10.15 Uhr eine ihm unbekannte Person erkennen, die durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung kletterte und kurze Zeit später mit einem Schmuckkästchen wieder herauskam - und dann mit einem Fahrrad wegfuhr. Beschreibung/Bekleidung des Tatverdächtigen: graue Wollmütze, dunkle Winterjacke, dunkle Hose und Turnschuhe (vermutlich Nike, dunkel mit grünen und roten Applikationen, weiße Schuhsohle). Der Mann trug Handschuhe.

Marl:

Auf der Max-Reger-Straße wurde am Mittwoch - zur Tageszeit - in eine Wohnung eingebrochen. Die unbekannte Täter durchsuchten sämtliche Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei - unter Tel. 0800/2361 111.

