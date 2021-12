Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Kind bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Ahsener Straße stieß eine 60-jährige Autofahrerin mit einer 10-jährigen Fußgängerin zusammen. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus transportiert. Die Autofahrerin war auf der Ahsener Straße in Richtung Stimbergstraße unterwegs, als die 10 Jährige, etwa 40m vor der Ulmenstraße, die Straße querte. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Unfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag (ca. 17 Uhr). Beide Unfallbeteiligte kommen aus Oer-Erkenschwick.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell