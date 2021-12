Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall mit Kleinkrafträdern

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Sandstraße verletzte sich ein Schermbecker leicht beim Abbremsen seines Fahrzeugs. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Ein 19-Jähriger aus Schermbeck fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Sandstraße in Richtung Kirchhellener Straße. An der Einmündung zur Schultenstraße bremste er dann sein Zweirad an der dortigen Ampel abrupt ab und fiel dabei über den Lenker. Bei seinem Sturz wurde das Kleinkraftrad eines vor ihm stehenden 16-jährigen Gelsenkircheners beschädigt. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gestern, um 18.50 Uhr.

