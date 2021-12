Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch verletzte sich eine Frau aus Castrop-Rauxel leicht bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße. Um 12.35 Uhr fuhr die 74-jährige Fahrradfahrerin aus Castrop-Rauxel auf der Bahnhofstraße in Richtung A 42, als ein 73-jähriger Waltroper mit seinem Auto von der Schulstraße, nach links, auf die Bahnhofstraße abbog. Es kam zum Zusammenstoß. Die Zweiradfahrerin fuhr auf dem Fahrradschutzstreifen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 550 Euro.

