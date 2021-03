Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte erbeuten Schmuck und Laptop

Seevetal (ots)

Unbekannte erbeuten Schmuck und Laptop

In der Zeit von Donnerstag, 11.03.2021, 11 Uhr, bis Sonntag, 14.03.2021, 16 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Overdeich in Seevetal eingedrungen. Der oder die Täter haben sich zunächst Zugang über ein Küchenfenster in das Haus verschafft. In dem Haus wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Mit Diebesgut in Form von Schmuck, Elektrogeräten und Münzen haben der oder die Täter dann über eine Terrasse das Haus verlassen. Eine Spurensuche vor Ort wurde durchgeführt. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugenhinweise werden durch das Polizeikommissariat Seevetal unter 04105/ 620-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell