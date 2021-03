Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 12.03.2021, 12:00 Uhr bis Sonntag, 14.03.2021, 13:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Winsen (Luhe) - Verstöße gegen die niedersächsische Coronaverordnung

Durch die Polizei Winsen sind am vergangenen Wochenende mehrere Überprüfungen nach Hinweisen auf Coronaverstöße vorgenommen worden. In zwei Fällen sind Fahrzeuge kontrolliert worden, in denen mehr als die erlaubte Personenanzahl aus zwei Haushalten gesessen haben. Gegen die Betroffenen, die während der Fahrt auch keine Mund-Nase-Bedeckung getragen haben, sind entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Innenstadtbereich Winsen (Luhe) - Fahrzeuggespann zu groß für vorhandenen Führerschein

Durch eine Streifenwagenbesatzung wird am Freitagabend das Fahrzeuggespann eines 50-jährigen Mannes aus Karlsruhe in der Lüneburger Straße/Pestalozzistraße kontrolliert. Bei genauerer Überprüfung des Transporters sowie dem mit einem weiteren PKW beladenen Anhänger kann festgestellt werden, dass der Mann nicht die entsprechende Fahrerlaubnis dafür vorweisen kann. Neben einem eingeleiteten Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wird ihm auch die Weiterfahrt untersagt.

Pattensen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung auf dem Gelände des MTV Pattensen 1909 e.V.

Durch unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstag auf Samstag auf dem Gelände eines Sportvereins in der Straße Hirtenbrink in Winsen mehrere Sachbeschädigungen begangen worden. An die dortige Sporthallenwand haben die Täter unterschiedliche Graffitis gesprüht. Zudem ist die Scheibe eines Schaukastens durch einen Steinwurf beschädigt worden. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Winsen unter 04171 / 7960 zu melden.

Buchholz - Corona-Party mit elf Personen

Am Samstagabend kann nach einer zu vorherigen Meldung über eine Corona-Party in der Geraden Straße durch Polizeikräfte in einer der dortigen Wohnungen eine elfköpfige Personengruppe festgestellt werden, welche den einjährigen Geburtstag eines Familienmitglieds feiern wollten. Da die Personen aus diversen Haushalten stammen und weder einen MNS tragen noch das Abstandsgebot einhalten, wird die Feier nach der Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgelöst.

Landkreis Harburg - "Marius" beschert den Einsatzkräften ein windiges Wochenende

Am gesamten Wochenende hat das Sturmtief "Marius" im gesamten Bereich des Landkreises Bauzäune und Äste auf Fußwege und Fahrbahnen geweht und damit die Einsatzkräfte auf Trapp gehalten. Letztlich sind alle Bauzäune wieder aufgestellt und Äste von der Fahrbahn geräumt worden.

