Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Tatverdächtige nach Bombendrohung ermittelt

Roetgen (ots)

Nachdem es am 17.07.2020 zu einer telefonischen Bombendrohung in einem Supermarkt in der Rosentalstraße gekommen war (siehe unsere Meldung vom 17.07.2020), sind nun zwei Tatverdächtige ermittelt worden. Es handelt sich um zwei Männer aus Roetgen, 19 und 20 Jahre alt. Die Ermittler konnten die Verbindungsdaten des Telefons auswerten und kamen dem Duo so auf die Spur. In ihrer Vernehmung räumten beide Männer die Tat ein und gaben an, dass sie lediglich einen Scherz machen wollten. Nach eigenen Angaben waren sie durch Videos im Internet ("Prank-Videos") auf die Idee gekommen. Ein "Scherz", der die beiden nun möglicherweise teuer zu stehen kommt. Eine Übernahme der Einsatzkosten wird geprüft. Bei dem achtstündigen Einsatz im Juli musste der Supermarkt weiträumig geräumt und mit Sprengstoffspürhunden abgesucht werden. In dem laufenden Strafverfahren müssen sich die Männer nun wegen der Androhung von Straftaten verantworten. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell