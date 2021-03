Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verfolgungsfahrt endet in Waldschneise ++ Neu Wulmstorf/Mienenbüttel - Diebe gestört

Egestorf (ots)

Verfolgungsfahrt endet in Waldschneise

Am Mittwoch (10.3.2021), gegen kurz nach 16:00 Uhr, wollten Beamte in Egestorf einen Audi, der mit zwei männlichen Personen besetzt war, kontrollieren. Als die Beamten dem Fahrer Haltzeichen gaben, beschleunigte dieser seinen Wagen und fuhr in deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Evendorf davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und zogen weitere Streifenwagenbesatzungen hinzu.

Der Flüchtige fuhr durch Evendorf und weiter in den Landkreis Heidekreis. Von Behringen aus ging die Fahrt wieder zurück in Richtung Evendorf, bevor er schließlich wieder in Richtung Behringen fuhr. Dabei überquerte der Wagen mehrmals Vorfahrtstraßen ohne Rücksichtnahme auf den querenden Verkehr. Mittlerweile waren rund 10 Streifenwagen an der Verfolgung und Absperrung weiterer Fluchtmöglichkeiten beteiligt. Letztlich endete die Fahrt in einem Waldstück zwischen Behringen und Niederhaverbeck. Dort blieb der Audi in einer Schneise stecken.

Während der bei 36-jährige Beifahrer am Fahrzeug blieb und dort vorläufig festgenommen werden konnte, versuchte der 34-jährige Fahrzeugführer noch, zu Fuß in den Wald zu flüchten. Er wurde nach kurzer Verfolgung ebenfalls festgenommen.

Wie sich herausstellte, befanden sich an dem Audi in Hamburg gestohlene Kennzeichen. Da die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des PKW noch unklar sind, wurde der Wagen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lüneburg beschlagnahmt.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, da er Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung zeigte. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin wurden Strafanzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die beiden Männer sind bereits mehrfach im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten sie die Dienststelle wieder verlassen.

Neu Wulmstorf/Mienenbüttel - Diebe gestört

Am Mittwoch (10.3.2021), gegen 1:30 Uhr, versuchten Diebe, einen Zigarettenautomaten vor einer Gaststätte an der Straße Zum Tannenhof aufzubrechen. Die Täter sägten dazu einen Schließriegel durch. Anwohner hörten Geräusche und schalteten ihre Außenbeleuchtung ein, wodurch die Täter gestört wurden und die Flucht ergriffen.

Es blieb bei geringen Sachschaden an der Automatenverkleidung. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell