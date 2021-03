Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeuge aus Betrieb gestohlen ++ Bendestorf - Feuer in leerstehendem Haus - Polizei sucht Zeugen ++ Tespe - Dachstuhlbrand an Einfamilienhaus ++ u. w. M.

Toppenstedt (ots)

Werkzeuge aus Betrieb gestohlen

In der Nacht zu Dienstag (9.3.2021), in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 6:00 Uhr, sind Diebe in das Gebäude eines Handwerksbetriebes am Quarrendorfer Weg eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür. Anschließend entwendeten sie zahlreiche elektrische Werkzeuge sowie zwei Laptops. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15.000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610 entgegen.

Bendestorf - Feuer in leerstehendem Haus - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag (9.3.2021), gegen 17:35 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Gartenstraße gerufen. Im zweiten Obergeschoss eines leerstehenden ehemaligen Wohn- und Geschäftshauses hatten Zeugen Rauchentwicklung bemerkt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Er konzentrierte sich auf mehrere Möbel eines Zimmers im zweiten Obergeschoss. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Mehrere Zeugen gaben an, in letzter Zeit wiederholt Jugendliche an und in dem leerstehenden Objekt bemerkt zu haben. Weitere Zeugen, die möglicherweise ebenfalls gesehen haben, dass sich Personen im Haus aufgehalten haben oder unmittelbar vor dem Brandausbruch das Haus verlassen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Tespe - Dachstuhlbrand an Einfamilienhaus

Am Dienstag (9.3.2021), gegen 18:15 Uhr bemerkten Anwohner der Straße Twiete Rauchentwicklung an einem Nachbarhaus. Die Zeugen alarmierten die Bewohner, die daraufhin unverletzt das Haus verlassen konnten.

Durch die Feuerwehr wurden Teile des Daches geöffnet, um an den Brandherd zu gelangen und die Flammen löschen zu können. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Familie kam zunächst bei Verwandten unter. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 EUR.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Bewohner kurz vor dem Brandausbruch einen Kamin in dem Haus in Betrieb genommen. Inwieweit dies brandursächlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Brackel - Polizei sucht Geschädigten einer Verkehrsunfallflucht

In der Bahnhofstraße kam es am 9.3.2021, gegen 9:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein nahe der Tankstelle am Fahrbahnrand geparkter, kupferfarbener Ford Transit oder Tourneo im Vorbeifahren von einem weißen Mercedes-Kleintransporter am Außenspiegel beschädigt worden. Der 30-jährige Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Er konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden.

Der kupferfarbene Kleintransporter hatte sich allerdings vor dem Erscheinen der Beamten aus der Bahnhofstraße entfernt. Die Polizei sucht diesen Beteiligten und bittet um Kontaktaufnahme unter der Tel.-Nr. 04172 986610.

