Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Lkw verkeilte sich in Seitenschutzplanke ++ Hanstedt - LKW von Sturmböen erfasst

Thieshope/A7 (ots)

Lkw verkeilte sich in Seitenschutzplanke

Am 11.03.2021 ereignete sich auf der A7, Höhe Thieshope, ein Lkw-Unfall, der für Verkehrsbehinderung in Richtung Hannover sorgte. Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache gegen 09.30 Uhr mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der mit Gefahrgut beladene Sattelzug verkeilte sich in der Schutzplanke und blieb auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten blieben 2 von 3 Fahrspuren voll gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.

Medienhinweis: Ein Foto des Lkw ist in der digitalen Pressemappe der PI Harburg zum Download eingestellt.

Hanstedt - LKW von Sturmböen erfasst

Ein 60-jähriger Mann war am Donnerstag (11.3.2021), mit seinem LKW auf der Harburger Straße in Richtung Asendorf unterwegs, als ihn gegen 15:15 Uhr eine Sturmböe erfasste und der LKW nach rechts in den Grünbereich gedrückt wurde. In der Folge kollidierte das Fahrzeug seitlich mit einem Straßenbaum. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug und im Seitenraum entstand ein Schaden von insgesamt rund 75.000 EUR. Die Straße musste für die Bergung des LKW voll gesperrt werden.

