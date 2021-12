Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Waltroper bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Leveringhäuser Straße/ Egelmeer verunfallte heute, um 06.35 Uhr, ein Fahrradfahrer aus Waltrop. Ein 57-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Waltrop, bog vom Egelmeer, nach links, auf die Leveringhäuser Straße ab und kollidierte dabei mit dem 26-jährigen Fahrradfahrer, der gerade die Leveringhäuser Straße an der Ampel überquerte. Der Waltroper stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell